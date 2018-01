Vrouw en vijf mannen veroordeeld voor telen van wiet: 10 tot 15 maanden cel en geldboete

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag een vrouw en vijf mannen veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een wietplantage in een woning aan de Vlamingenlaan in Heusden-Zolder. De celstraffen varieerden van 10 maanden tot 15 maanden. Ze kregen elk een geldboete van 6.000 euro. Alleen een Nederlander kreeg uitstel voor de celstraf. De teeltinstallatie met achthonderd wietplanten werd in december 2012 ontdekt. Volgens het parket had de vrouw de plantage bewust verzwegen, hoewel ze op de hoogte was.

De vrouwelijke beklaagde, die samen met haar moeder en echtgenoot in de Vlamingenstraat verbleef, had het pand na hun vertrek verder verhuurd. Op het huurcontract stonden een fictieve huurder en vals adres vermeld. De vier andere beklaagden, allen Nederlanders, verklaarden dat ze opgetrommeld waren voor een verhuis. Ze wisten naar eigen zeggen niets van een cannabisplantage, maar de rechtbank veegde hun verklaringen van tafel. Zo werden van een man dna-sporen op een sigarettenpeuk en twee blikjes Redbull teruggevonden.

De verdediging vroeg de rechtbank rekening te houden met het feit dat de cannabisplantage in 2012 in werking was. De rechtbank bracht de lange tijdsperiode tussen de feiten in 2012 en het vonnis, nu in 2018, in rekening bij het opleggen van de celstraffen. Voor de gestolen elektriciteit moet aan netbeheerder Infrax ruim vijfduizend euro schadevergoeding worden betaald.