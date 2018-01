Grootschalige zoekactie naar man (75) die met scootmobiel in Dijle belandt

Bonheiden - Een 75-jarige man is vrijdagochtend met zijn scootmobiel in de Dijle in Rijmenam (Bonheiden) terechtgekomen. Hij is nog steeds vermist. De man had na het ontbijt het rusthuis verlaten en ging een tochtje maken met zijn scootmobiel. Op het einde van een smal dreefje wou hij het jaagpad van de Dijle oprijden maar daarbij liep één en ander fout. In plaats van links of rechts af te draaien, reed hij rechtdoor en belandde in de Dijle.

Het was een voorbijganger die het voertuig even later op de zijberm van de rivier zag liggen en alarmeerde de hulpdiensten. “Er is onmiddellijk een zoekactie gestart op de Dijle maar een slachtoffer kon nergens worden aangetroffen. Er is nu contact genomen met de cel Verdwijningen van de federale politie om te kijken welke middelen we nog extra kunnen inzetten”, zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket, afdeling Mechelen.

Alles wijst erop dat de man in het water is gesukkeld en verdronken is. Het labo van de federale politie stapte ter plaatse af voor een grondig onderzoek naar de omstandigheden van het incident.