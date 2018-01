Sven Vermant wil lijn voorganger doortrekken bij Waasland-Beveren

Sven Vermant heeft zijn eerste training annex persconferentie gegeven bij Waasland-Beveren. De Brugse Mechelaar wil de lijn van voorganger en boezemvriend Philippe Clement doortrekken.

De komst van Vermant - aan de slag als beloftentrainer bij Club Brugge - lag in de lijn der verwachtingen. Na het vertrek van Clement naar Racing Genk ging het team op zoek naar een coach met een gelijkaardig profiel en zo kwam men niet toevallig bij Vermant uit. Die leidde vanochtend zijn eerste training na een korte nacht. “Ik kwam van Duitsland waar ik met de beloften van Club Brugge een toernooi heb afgewerkt”, klonk het. “Ik ben rechtstreeks naar hier gekomen, heb onderweg nog snel de training voorbereid en ben er dan aan begonnen. Waarom? Mijn filosofie leunt sterk aan bij die van de club. Dan ligt een samenwerking voor de hand. De eerste contacten waren positief, ik ben hier met een goed gevoel. Hier wordt ambitieus gewerkt.”

Een eerste babbel met Morioka. Foto: Photo News

Uiteraard heeft Vermant zich geïnformeerd bij Philippe Clement. “Hij heeft me veel verteld maar hij is zeker niet de enige die ik heb geraadpleegd”, klonk het. “Ik heb deze stap met overtuiging gezet. Of we hetzelfde parcours volgen? Ja en nee! Ieder volgt zijn parcours. Als ik naar het mijne kijk: stoppen als voetballer, trainer, sabbatjaar, terug trainer, van U17 tot beloften… Dat is toch een ander parcours dan dat van Philippe. Maar onze manier van werken heeft zeker raakvlakken. Professionalisme staat hierin voorop. Neen, ik was niet uitgekeken op mijn job bij Club. Maar als je een volgende stap kunt zetten, moet je die zetten. Waasland-Beveren zocht een coach, ik moest een keuze maken. Ik heb ook altijd zo open mogelijk gecommuniceerd met Club.”

Positief voetbal

Aan ambitie geen gebrek bij Vermant. “Ik wil zo veel mogelijk winnen met een club die vooruit wil. Vooral dat laatste wil ik zien, in onze manier van voetballen, in ons gedrag zowel op als naast het veld. Vanuit een realistische benadering, vanuit een positieve manier van voetballen. Ik omschrijf mezelf als rechtdoorzee, ik hou van duidelijkheid op en naast het veld. In mijn actieve carrière heb ik altijd veel gecommuniceerd met mijn medemaats, zowel op goede als minder goede momenten.”

Niet te beroerd om kegeltjes te verzetten. Foto: Photo News

Vermant vertrekt morgen op stage richting San Pedro del Pinatar met zijn spelers. “Dat is een voordeel. Zo kan ik iedereen sneller en beter leren kennen. Uiteraard is dit een groep met potentieel. Nu is het aan mij om het maximum uit dit potentieel te halen.”

Waasland-Beveren tevreden

En zo is bij Waasland-Beveren de kater na het vertrek van Philippe Clement definitief verteerd. “We hebben een paar kandidaat trainers gesproken, jong en oud, om eens te voelen hoe diep het water was”, vertelt sportief manager Danny De Maesschalck. “Liefst hadden we een jonge, Belgische trainer. Sven is een eerste keer op gesprek geweest bij de voorzitter en mezelf. Het werd een goed gesprek. Hij houdt er een moderne visie op na, iets wat we nu zeker nodig hebben. Niet enkel qua manier van spelen maar ook met betrekking tot de opleiding van spelers die nog stappen moeten zetten. Ook discipline en communicatie draagt hij hoog in het vaandel. Hij ligt in de lijn van Philippe maar Clement is een afgesloten hoofdstuk.”

Voorzitter Huyck, Sven Vermant en sportief manager De Maesschalck Foto: BELGA

Ook voorzitter Dirk Huyck was een tevreden man. “We hebben de tijd genomen om een coach te zoeken binnen de filosofie van onze club. Daarom zijn we blij dat we Sven Vermant aan u mogen voorstellen. We denken graag aan de lange termijn. Daarom was het zo belangrijk een coach te vinden die onze visie deelt, die graag jongeren naar een hoger niveau brengt. Sven heeft bewezen dit te kunnen met het traject dat hij tot nu toe al heeft afgelegd. Hij is gedreven en omschrijft zich als een geboren winnaar. Net dat hadden we nodig.”