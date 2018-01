Duitse schuldenklok loopt voor het eerst terug

Voor het eerst in 22 jaar loopt de Duitse schuldenklok in centrum Berlijn terug. Per seconde gaat er 78 euro van de schuldenklok van de Bund der Steuerzahler (BdSt), de Duitse vereniging van belastingplichtigen.

De organisatie die ijvert voor lagere belastingen en openbare uitgaven plaatste de gekende digitale schuldenmeter in 1995 aan de gevel.

De Duitse schuldenberg komt momenteel uit op zowat 2.000 miljard euro, ofte 23.827 euro per persoon. Sinds 2013 neemt de overheidsschuld al af, maar nu pas volgt de klok. De daling van de schulden wordt nu pas in rekening genomen in de begroting 2018 van de bondsstaat en de deelstaten, legt BdSt uit.