Nederlands recordinternational kiest voor avontuur in de woestijn

Wesley Sneijder zet zijn voetbalcarrière voort in Qatar. De Nederlandse recordinternational heeft vandaag bevestigd dat hij de overstap maakt van het Franse OGC Nice naar Al-Gharaffa Sports Club.

“Ik ga naar Qatar. Een mooi avontuur en leuke uitdaging. Ben super blij om dat aan te gaan samen met m’n gezin”, zegt hij in een bericht op de website van het entertainmentprogramma RTL Boulevard, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf. Sneijder moet zondag de medische keuring ondergaan en staat maandag al op het trainingsveld bij zijn nieuwe club. Hij heeft voor anderhalf jaar getekend. Al-Gharafa staat momenteel zevende in de Qatarese competitie. In het oliestaatje wordt in 2022 het WK voetbal gehouden.

De 33-jarige middenvelder verruilde afgelopen zomer de Turkse club Galatasaray voor OGC Nice. De voormalig Ajacied kwam bij de Franse club uit de Ligue 1 nauwelijks aan spelen toe. Hij speelde slechts in acht wedstrijden en zat vaak op de bank. Sneijder, die in het verleden ook voor Real Madrid en Inter Milaan voetbalde, speelde in november vorig jaar zijn 133ste interland. Hij gaf toen aan nog door te willen bij het Nederlands elftal.