Twintig jaar cel voor zwangere vrouw die echtgenoot doodstak in Oostende

Gent / Oostende - Het hof van beroep in Gent heeft Fljorije ‘Flora’ Dzelili (40) tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor doodslag op haar partner. Dat is twee jaar meer dan in eerste aanleg, maar ook het hof van beroep meent dat er van voorbedachten rade geen sprake is. De vrouw was zeven maanden zwanger toen ze Neat Topojani (39) op 13 september 2014 in hun appartement in Oostende met messteken om het leven bracht.

Die bewuste ochtend belde een buurvrouw rond 9 uur de hulpdiensten. Neat Topojani lag in de gang van het appartementsgebouw in de Romestraat in een grote plas bloed. Hij bleek al overleden.

Uit de autopsie bleek dat de man achttien messteken had gekregen, waarvan zestien in de halsstreek en twee in de rug. De luchtpijp, de slokdarm, de longkwabben en de halsslagader van het slachtoffer waren doorboord.

Hij of ik

Zijn zwangere vrouw zat er apathisch bij en verklaarde enkel dat hij haar had willen vermoorden. “Het was hij of ik.” Ze beweerde dat Topojani hun zoontje dreigde mee te nemen naar Macedonië.

Het onderzoek toonde aan dat de beklaagde in haar eerste verklaringen een overdreven negatief beeld ophing van het slachtoffer.

Voorbedachtheid

In eerste aanleg oordeelde de rechter in Brugge dat er geen sprake was van voorbedachtheid en veroordeelde hij de vrouw tot 18 jaar cel voor doodslag. Maar het openbaar ministerie vond in beroep dat er wel sprake is van moord en dat ze dus met een plan rondliep. Zo bracht ze de avond voor de feiten haar zoontje naar haar moeder “omdat hij het geweld niet zou zien”. Ook lag het mes al klaar. De vrouw beweerde voorts dat Neat Topojani haar eerst had bedreigd, maar nadat zij hem had verwond, diende ze nog verschillende messteken toe in plaats van te vluchten.

De straf werd in beroep wel verzwaard tot 20 jaar, maar Dzelili werd opnieuw veroordeeld voor doodslag (dus zonder voorbedachten rade). Advocaat Kris Vincke reageerde achteraf tevreden dat de voorbedachtheid opnieuw werd afgewezen.