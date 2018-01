Fans pikken het niet dat Boef mag optreden op festival: “We gaan hem met bier bekogelen”

De Nederlandse rapper Boef zag een aantal van zijn optredens geannuleerd worden, nadat hij drie vrouwen “hoeren” noemde. Bij zeker twee shows die wel doorgaan, kan het publiek niet wachten op de 24-jarige artiest. Niet voor de show, maar om hem te bekogelen met bier.

In tegenstelling tot heel wat festivalsmag Boef nog altijd acte de présence geven op het Eurosonic Noorderslag festival in het Nederlandse Groningen op 20 januari. Festivalcoördinator Peter Sikkema vindt dat de recente uitlatingen van de rapper geen reden zijn om hem van het programma te schrappen. “We willen de actuele stand van zaken van popmuziek tonen. Daar hoort Boef gewoon bij”, zegt hij tegen Omroep Brabant.

Op een warm welkom van het publiek hoeft Boef alvast niet te rekenen. Heel wat bezoekers zijn van plan de rapper te bekogelen met bier. Er is zelfs een Facebookpagina aangemaakt voor het ‘evenement’ met de titel ‘Bier gooien op Boef’. Al ruim 800 personen hebben aangegeven erbij te zijn, terwijl er nog eens 6.000 geïnteresseerden zijn.

Petitie

Daarnaast is er een online petitie gestart om Boef alsnog van het programma geschrapt te krijgen. “Gezien de recente laatdunkende en kwetsende uitlatingen van rapper Boef in de richting van vrouwen lijkt het ons ongewenst dat deze artiest gaat optreden op een festival waar vrouwen en meisjes gewoon een leuke tijd willen hebben, ook als ze een rokje dragen en een biertje drinken”, valt er te lezen.

Biertje koppen

Dezelfde dag als het optreden op Noorderslag heeft de 24-jarige muzikant nog een optreden gepland, in Gemert. Ook voor dat optreden is er een Facebookpagina in het leven geroepenwaarop bezoekers worden aangemoedigd de rapper een bierdouche te geven, “tenminste, als hij niet weer ergens achterblijft door een lekke band”.

“Dus, jij een biertje kopen, hij een biertje koppen!”, klinkt het verder onder het motto “give no respect, get no respect”.