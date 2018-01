Cocaïnesmokkelaars worden steeds creatiever: “Ze drenken het zelfs in potten confituur”

Antwerpen - In de provincie Antwerpen, met ook de haven op linkeroever, is vorig jaar in totaal 39,6 ton cocaïne aangetroffen. Dat is ruim een derde meer dan in 2016, zo meldt de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen. De ladingen, die veelal via de haven komen, worden gemiddeld groter en de smokkel wordt inventiever, bijvoorbeeld door de drugs in confituur of kledij te drenken.

“De aantallen per keer stijgen. Het gaat niet meer om enkele tientallen of honderden kilo’s, maar ineens bijvoorbeeld per ton. Het is een mondiaal probleem van vraag en aanbod, met bijvoorbeeld ook het toegenomen aanbod uit Zuid-Amerika”, zegt hoofdcommissaris Stanny De Vlieger.

Confituur

De manier waarop cocaïne wordt gesmokkeld, verandert. “De uithaler op de kaai met een sporttas uit een container, dat werkt niet meer, door een prachtige beveiliging van de kaaien. Het is zaak de container in zijn geheel mee te nemen.”

Daarnaast wordt de smokkel ook steeds creatiever. “Cocaïne komt niet altijd binnen in de blokken, maar wordt ook gedrenkt in kledij of zelfs potten confituur. Achteraf moet het hier nog geëxtraheerd worden.” Er werden vorig jaar twee locaties voor dit ‘cokewashen’ aangetroffen, in de Antwerpse haven en in Poppel.

Minder arrestaties, grotere waarde

In totaal startte de politie 104 nieuwe druggerelateerde onderzoeken, bijna een vijfde meer dan in 2016, maar minder dan de 115 in 2015. Er werden 135 arrestaties verricht, in tegenstelling tot 162 in 2016. De waarde van druggerelateerde inbeslagnames steeg van 7,52 miljoen euro in 2016 naar 10,22 miljoen euro vorig jaar.

De FGP Antwerpen onderzoekt ook mee de vele gevallen van (intimiderend) geweld, zoals schietpartijen in het Antwerpse. Er zijn momenteel zo’n 25 dossiers lopende.