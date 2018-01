Man stuurde porno en foto van geslachtsdeel naar begeleidsters van CAW

Brugge / De Haan - De Brugse strafrechter heeft een 39-jarige man uit De Haan veroordeeld tot 14 maanden voorwaardelijke celstraf voor belaging door porno rond te sturen. S.V. stuurde mails met pornografische afbeeldingen en een foto van zijn eigen geslachtsdeel naar twee begeleidsters bij het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) in Brugge.

De feiten van belaging speelden zich af van oktober 2016 tot 10 september 2017. Twee vrouwen kregen van de beklaagde regelmatig mails van pornografische aard. S.V. stuurde niet alleen links naar pornosites, maar ook pornografische afbeeldingen en zelfs een foto van zijn eigen geslachtsdeel.

De beklaagde gaf onmiddellijk toe dat hij ernstig in de fout was gegaan. Hij verklaarde dat hij aan een heel zware seksverslaving lijdt en dat het “sterker dan zichzelf” was. De justitieassistent was van oordeel dat S.V. met behulp van therapie van zijn verslaving kan afgeholpen worden. Opvallend genoeg pleegde de beklaagde na de pleidooien nog nieuwe feiten.

De rechter veroordeelde S.V. uiteindelijk tot 14 maanden gevangenisstraf, gekoppeld aan strenge voorwaarden. Als hij de opgelegde begeleiding niet volgt, wordt de celstraf alsnog effectief. Aan de burgerlijke partijen moet hij in totaal een schadevergoeding van 2.250 euro betalen.