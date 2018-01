Roma-coach houdt Nainggolan uit selectie voor wedstrijd tegen Atalanta als straf voor wilde oudejaarsavond

Radja Nainggolan is niet opgenomen in de kern van AS Roma voor de competitiewedstrijd van zaterdag tegen Atalanta. Dat heeft coach Eusebio Di Francesco vrijdag op een persconferentie bevestigd. De sanctie komt er nadat er afgelopen week een filmpje opdook van de Rode Duivel tijdens een wild nieuwjaarsfeest.

“Radja is niet opgeroepen voor de partij tegen Atalanta”, verklaarde Di Francesco bij het begin van de persconferentie. “Voor wie fouten maakt, zijn er gevolgen. Deze beslissing is in lijn met de gedragscode van de club. Ik sta achter de beslissing en de speler heeft ze aanvaard.”

In het filmpje, dat door Italiaanse media gepubliceerd werd en al snel viraal ging, was een rokende, drinkende en vloekende Nainggolan te zien en te horen. Het leverde een storm aan reacties op, uiteindelijk kwam de Ninja wel tot inkeer en bood hij zijn excuses aan. Donderdag meldden Italiaanse media nog dat Nainggolan voor het voorval een boete van meer dan 100.000 euro van Roma kreeg.

Roma staat na twintig speeldagen op de vierde plaats in de Serie A met 39 punten, negen minder dan leider Napoli. Atalanta is negende. Het team van Timothy Castagne heeft 27 punten op de teller.

Interesse uit China?

Volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport wil het Chinese Guangzhou Evergrande trouwens Radja Nainggolan wegkapen uit Rome. De Chinese kampioen zou een bod klaar hebben van 40 miljoen euro voor de middenvelder. Niet genoeg, stelt de roze sportkrant, want AS Roma vraagt minstens 50 miljoen euro voor zijn aanvoerder.