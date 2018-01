Opnieuw sterke daling van aantal personen dat illegaal de EU probeert binnen te komen

Brussel - In 2017 daalde het aantal mensen dat op illegale wijze de Europese Unie probeerde binnen te komen voor het tweede jaar op rij, zo blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van het Europese grens- en kustwachtagentschap Frontex.

Frontex registreerde vorig jaar zo’n 204.300 illegale overschrijdingen van de Europese buitengrenzen. Dat is meer dan een halvering in vergelijking met 2016, toen het agentschap 511.371 gevallen telde van mensen die probeerden om de EU illegaal binnen te komen. In 2015, op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, waren er 1.822.177 illegale grensoverschrijdingen. Bij die cijfers dient aangestipt dat één persoon meerdere pogingen kan ondernemen om de EU te bereiken.

Vooral in Italië was de knik vorig jaar merkbaar, en dan vooral vanaf de zomer. Waar de cijfers in de eerste maanden van 2017 nog ongeveer even hoog lagen dan in 2016, begonnen ze vanaf juli spectaculair te dalen. Uiteindelijk registreerde Italië vorig jaar 119.000 illegale grensoverschrijdingen. Eén op zeven inkomende migranten had de Nigeriaanse nationaliteit, gevolgd door onderdanen van Guinee en Ivoorkust.

Libië

De EU werkte vorig jaar intensief samen met Libië om het aantal bootvluchtelingen naar Italië in te dammen. Het kwam haar meermaals op kritiek van mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties te staan. In Griekenland was de daling al ingezet in het voorjaar van 2016, als gevolg van het akkoord met Turkije. Er waren vorig jaar 41.700 illegale grensoverschrijdingen. Het ging vooral om Syriërs en Irakezen.

Toename Spanje

Aan de Spaanse grenzen is het aantal illegale overschrijdingen dan weer aan het stijgen. Het land noteerde vorig jaar 22.900 illegale binnenkomsten, meer dan het dubbele van vorig jaar en een absoluut record sinds Frontex in 2009 startte met het systematisch inzamelen van deze gegevens. Veertig procent van de illegale binnenkomsten betreft Algerijnen en Marokkanen.

Ook de Internationale Organisatie voor Migratie van de Verenigde Naties publiceerde vrijdag haar eerste cijfers voor 2017. Zij ramen dat vorig jaar 3.116 mensen verdronken op de Middellandse Zee in een poging om Europa te bereiken.