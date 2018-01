Was het nu 2018 of 1818? Hier komt een trekpaard je huisvuil ophalen

Schaarbeek / Brussel - Binnen enkele maanden kan je in het straatbeeld in Schaarbeek een opvallende gemeentelijke arbeider spotten. Het Ardeens trekpaard Domino wordt momenteel klaargestoomd om het vuilnis in de gemeente op te halen. “Zowel op economisch, ecologisch als op sociaal vlak zijn er voordelen aan.”

Domino zal na zijn opleiding de twee andere oudere Ardeense trekpaarden van Schaarbeek vervoegen bij de dagelijkse vuilnisophaling. Zij halen al zes jaar het vuilnis in de gemeente op, en door het succes van de paarden wordt de dienst nu uitgebreid.

“Daarvoor hadden we drie vuilniskarren, maar sinds de komst van de trekpaarden hebben we er daar een van kunnen schrappen. Het paard krijgt iets minder werk verzet dan de vuilniskarren, maar daarnaast zijn er alleen maar voordelen”, vertelt Geert Pierre, adjunct-directeur Netheid & Groene Ruimtes. “Zo is een trekpaard veel ecologischer dan een vuilniskar. Maar ook op economisch vlak zijn Domino en zijn lotgenoten een schot in de roos. Je hebt wel een ploeg mensen nodig die hen verzorgen, maar daarnaast is een trekpaard veel goedkoper dan een vuilniskar. Ten eerste is er de aankoopprijs zeker tien keer goedkoper, en dan zwijg ik nog over de verbruikte brandstof.”

Veel aandacht

“Het belangrijkste aspect is echter het sociale. Ik sta er iedere keer versteld van wat zo’n paard in de buurt teweegbrengt”, gaat Geert verder. “Veel jongeren die in de stad wonen, hebben overigens nog nooit een paard gezien en Domino krijgt dan ook veel aandacht. Ik heb ook nog nooit geweten dat iemand een vuilniskar heeft gestreeld. (lacht) Ook wordt tijdens zo een ronde het beroep van vuilnisman gevaloriseerd. Mensen nemen de tijd om met hen een praatje te maken.”

In totaal ontfermen zes gemeentewerkers zich over de drie trekpaarden.

Sébastien Adant en Pauline Piekarczyk helpen mee aan de opleiding van Domino en trokken gisterenvoormiddag de straat op.

Mensen afblokken

“Domino is nog heel jong en heeft veel goesting om te werken. Wij moeten hem trainen om zijn krachten te doseren. We willen niet dat hij te snel zijn krachten opgebruikt”, vertelt Sébastien. “Daarnaast willen we hem gewoon laten worden aan de wagens en het openbaar vervoer en moet hij leren manoeuvreren door de verschillende straten.”

Zowel Pauline als Sébastien hebben van hun hobby hun beroep kunnen maken. Ze genieten er dan ook van als Domino veel bekijks krijgt van voorbijgangers. “In de winter loopt er minder volk op straat, dus is de aandacht altijd iets minder”, zeggen ze. “Maar vanaf de lente moeten we soms zelfs mensen wat afblokken. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de paarden werken en vuilnis ophalen in plaats van gestreeld te worden.”