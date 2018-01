Terwijl de VS kreunt onder vrieskou, smelten de straten in Australië: “Deze hitte is een moordenaar”

Terwijl een ‘bomcycloon’ de oostkust van de Verenigde Staten teistert met vloedgolven van ijswater en hevige sneeuw, gaat het er aan de andere kant van de planeet heel wat anders aan toe. De Australische staat Victoria kreunt onder de warmste temperaturen in jaren, het is er zo warm dat het asfalt op de straten op sommige plaatsen lijkt te smelten.

In de Australische deelstaat Victoria wacht de mensen morgen de warmste dag in zeker twee jaar, zo waarschuwt de overheid er. De voorspellingen gaan uit van temperaturen tot 43 graden Celsius. “Het wordt gloeiend heet en je moet je activiteiten eraan aanpassen. Zorg voor jezelf. Ga niet sporten, blijf binnen”, aldus Paul Holman, hoofd van de ambulancediensten in Victoria. “Deze hitte is een moordenaar.”

Hoewel de ergste hitte er dus nog zit aan te komen voor de Australiërs, begon de ellende vandaag al. De politie waarschuwde voor vertraging op een weg richting het stadje Broadford, omdat de weg over een lengte van tien kilometer aan het smelten was.

Truly bizarre!



Traffic is crawling on the Hume Freeway near Broadford because it is MELTING!? pic.twitter.com/vBrFXcRDEX — 3AW Melbourne (@3AW693) January 5, 2018

In Melbourne verwachten de Australiërs morgen 41 graden Celius, maar op andere plaatsen zullen de temperaturen nog hoger liggen. Swan Hill, Echuca, Warracknabeal en Mildura ten noorden van Melbourne krijgen naar verwachting temperaturen tot 44 graden te verwerken.

De hitte heeft de overheid er ook toe gedwongen een verbod uit te vaardigen op open vuur, uit angst voor bosbranden. “Als een vuurhaard begint, zal ze zich snel uitbreiden en het potentieel hebben om grote schade aan te richten. Op zulke dagen kunnen de omstandigheden het de brandweerdiensten onmogelijk maken het vuur te bedwingen”, aldus Craig Lapsley, noodhulpcoördinator van de staat Victoria.

Het contrast met de Verenigde Staten kon niet groter zijn. Daar kampt zowat de gehele oostkust met barre koude die al aan minstens zeventien mensen het leven kostte. Haaien spoelen er bevroren aan en zelfs de Niagara-watervallen zijn deels bevroren.