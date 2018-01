Wereldgezondheidsorganisatie erkent verslaving aan videospelletjes als ziekte

De risico’s op verslaving aan computerspelletjes zullen op de elfde ICD-lijst komen (International Classification of Diseases), staan. Deze lijst, die door de WHO wordt opgemaakt, steunt op de conclusies van deskundigen in de hele wereld.

Volgens de deskundigen van de WHO (World Health Organization) moet een individu gedurende minstens een jaar aan een abnormale gameverslaving lijden voordat de diagnose van dwangmatig gedrag gesteld kan worden.

Hij benadrukte dat het voorbarig was over de omvang van het probleem te speculeren. “Verslaving aan videospelletjes is relatief nieuw en de epidemiologische cijfers zijn nog niet verzameld.” Toch zijn de gezondheidsdeskundigen het erover eens dat er een probleem is en dat de opname van gameverslaving op de ICD-lijst een gepaste stap is.