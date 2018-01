ISIS verklaart de oorlog aan Hamas met nieuwe executievideo

In een video roept de Egyptische tak van ISIS haar aanhangers op om Hamas, de Palestijnse Islamitische beweging, aan te vallen en de leden te executeren. Onder meer de erkenning van Jeruzalem door Trump wordt aangehaald als een van de redenen. De beelden, die weinig aan de verbeelding overlaten, gooien extra olie op het vuur en kunnen er volgens experten voor zorgen dat de veiligheidssituatie in Gaza verder destabiliseert.

In de video is te zien hoe een ISIS-strijder een man in het hoofd schiet die eerder wapens zou verkocht hebben aan Hamas. De redenen daarvoor worden uitgebreid aangehaald in de 22-minuten durende video. De verteller van dienst is volgens Site, de Amerikaanse organisatie die extremistische websites in de gaten houdt, Abu Kazem al-Maqdisi.

“Gebruik bommen”

De spanningen lopen al langer hoog op tussen de rivaliserende terroristische organisaties. De Palestijnse Islamtische beweging Hamas richt zich al sinds 2015 tegen aanhangers van ISIS en verscherpte de grenscontroles met de Sinaï, dat alles in een poging om de banden met Egypte te verbeteren. Als reactie verklaart Islamitische Staat de oorlog aan Hamas via de video.

ISIS-strijder geeft een 22-minuten durende toespraak. Foto: SITE

Onder meer de aanvallen van Hamas tegen jihadistische groeperingen in de Gaza-strook, het ‘in de voetsporen treden van het Westen’ en het niet kunnen verhinderen dat de VS Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël, zijn de verwijten aan het adres van Hamas. De video begint dan ook met beelden van president Trump.

“Geef je nooit over aan hen. Gebruik explosieven, pistolen en bommen,” klinkt het onder andere. “Bombardeer hun gerechtshoven en veiligheidsdiensten, want dat zijn de pijlers van de tirannie die hun troon rechthouden.”

Aanhangers aanmoedigen

Om zelf een grootschalige aanval uit te voeren, heeft ISIS te weinig macht. Maar de grote groep van individuen, aanhangers van Islamtische Staat en (ex-)strijders, worden op deze manier wel aangemoedigd het heft in eigen handen te nemen.

IS pleegde onlangs nog een aanslag op een Egyptische moskee waarbij meer dan 300 doden vielen.