“Held van de Costa Concordia” stapt in de politiek

Gregorio De Falco, een agent van de Italiaanse kustwacht die als held werd onthaald na de ramp met de Costa Concordia in 2012, stapt in de politiek. Hij zal op de lijst staan van de anti-establishmentpartij Vijfsterrenbeweging (M5S) bij de algemene verkiezingen van 4 maart.

Gezagvoerder van de havenautoriteiten Gregorio De Falco dwong kapitein Francesco Schettino om weer aan boord te gaan van het zinkende schip, nadat die zichzelf nog voor al zijn passagiers in veiligheid had gesteld. Met de nu beroemde woorden “Vada a bordo, cazzo” (“ga aan boord, verdorie”) ontpopte De Falco zich tot reddende engel van de passagiers én van de eer van Italië na de laffe daad van de kapitein.

De Falco heeft zelf nog niet bevestigd dat hij in de politiek stapt, maar de topkandidaat van MS5 verklaarde wel dat De Falco op de lijst van de partij zal staan bij de verkiezingen.

In januari 2012 kwamen 32 mensen om het leven toen het cruiseschip Costa Concordia tegen rotsen voer en kapseisde voor de kust van het eiland Giglio. Kapitein Schettino werd in 2015 veroordeeld tot 16 jaar cel voor zijn aandeel in de ramp. Hij werd schuldig bevonden aan doodslag, slagen en verwondingen, en het verlaten van zijn schip.