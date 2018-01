Brussel - Iedere nacht slapen er nog steeds migranten van het Maximiliaanpark. Enkelen van hen kunnen echter in enkele kamers en de ontbijtruimte van hotel Mozart in het centrum van Brussel. Eigenaar Ahmed Ben Abderrahman haalt hen al drie maanden lang iedere avond op en legt hen vervolgens te slapen.

Ahmed Ben Abderrahman oftewel ‘Ben’ zet zich al vele jaren in voor vluchtelingen in. De laatste maanden zijn het vooral de Soedanese vluchtelingen waar hij zich over ontfermt. De voorbije ...