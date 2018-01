Charleroi haalt voormalige jeugdspeler van Anderlecht in Portugal

Charleroi huurt Anthony D’Alberto van het Portugese Braga. De 23-jarige Belgische verdediger speelde er bijna twee seizoenen in het tweede elftal nadat hij vertrok bij de jeugd van Anderlecht. D’Alberto was ook een boezemvriend van de betreurde Junior Malanda, hij zat aan het stuur op de noodlottige 10e januari in 2015 toen de jonge Belg omkwam bij het verkeersongeval.

Anthony D’Alberto voerde Junior Malanda en zijn vrienden naar de luchthaven in 2015 toen de jonge middenvelder op stage zou vertrekken met zijn club Wolfsburg. Door een te hoge snelheid en het natte wegdek raakte de auto van de weg. Junior Malanda droeg geen gordel, werd uit de wagen geslingerd en overleed aan zijn verwondingen.

D’Alberto is de eerste versterking van de Zebra’s in de wintermercato. Wel zagen de troepen van Felice Mazzu Clément Tainmont vertrekken naar KV Mechelen. Charleroi is na 21 speeldagen de trotse nummer twee in de Jupiler Pro League. De Henegouwers tellen 42 punten, elf minder dan leider Club Brugge.