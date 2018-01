Chelsea doet een koopje en haalt Engelse middenvelder voor een appel en een ei

De transfer is een koopje, zeker als je weet dat Chelsea vorige zomer Barkley bijna had gekocht voor… 38 miljoen euro. Toen strooide een hamstringblessure roet in het eten op het laatste moment. Barkley bleef een half jaar revalideren bij zijn jeugdclub Everton en kost de Blues nu 20 miljoen euro minder.

Dat doet natuurlijk wenkbrauwen fronsen, ook bij de burgemeester van Liverpool (en Everton-supporter) Joe Anderson. Die gaat de Premier League en de Engelse voetbalbond vragen een onderzoek te starten naar de vreemde transferomstandigheden.

I will be writing to .@premierleague & .@FA calling for investigation into the circumstances around the transfer of Ross Barkley between Everton and Chelsea. Agent pulls transfer on deadline day of £35 million doesn’t play again transfer 4 months later £20 million