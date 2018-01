Antwerp-coach Bölöni krijgt na disciplinaire soap van twee maanden slechts 400 euro boete

Brussel - De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond gaf Antwerp-trainer Laszlo Bölöni een effectieve boete van 400 euro. De Roemeense coach van de Great Old kreeg in eerste aanleg een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, beiden met uitstel.

De doelpuntenloze wedstrijd Antwerp-Standard van 26 oktober wordt zo een partij om nooit meer te vergeten voor Bölöni. Voor zijn 'tribuneverwijzing', nadat hij een bal op het veld had getrapt, aanvaardde hij 1.000 euro boete, de helft met uitstel. Voor zijn uitspraken nadien, waarbij hij de prestaties van scheidsrechter Bram Van Driessche in twijfel zou getrokken hebben, kreeg hij een geldstraf van 5.400 euro.

“Bölöni gebruikte termen die niet strikt beledigend zijn, maar eerder vaag en algemeen. Daarbij is het duidelijk dat hij de Franse taal niet volledig meester is", klonk het als argumentatie voor de aangepaste straf. "Bölöni moet duidelijk zoeken naar het voor hem gepaste en gekende woord."

Het Bondsparket ging op 31 oktober 2017 over tot disciplinaire vervolging, dus de hele zaak sleept al twee maanden aan. In eerste aanleg haalden Bölöni en advocaat Johnny Maeschalck fel uit naar de bondsprocureur, onder meer omdat die zich beroepte op persartikelen om het dossier aanhangig te maken. Twee weken later luidde het vonnis: een boete van 2.500 euro en een schorsing van twee weken, met uitstel. Nu is dat dus voor de Geschillencommissie tot 400 euro effectief gebracht.