Het witte poeder overspoelt Antwerpen. Geen wonder, als je leest welke bedragen circuleren

Uitgebrande auto’s, doorzeefde rolluiken, wegduikende buren van drugscriminelen en her en der een vermiste of een ontvoering. Het Antwerpse gerecht verwerkt momenteel 25 dossiers die kaderen rond afrekeningen en internationale drugsmaffia. “Nooit eerder hebben we in de haven in één jaar tijd zo veel tonnen coke in beslag genomen”, zegt Stanny De Vlieger, hoofd van de Antwerpse federale politie (FGP). Straatwaarde: 2,37 miljard euro.