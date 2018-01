Standard dient klacht in tegen “auteurs van racistische en anti-Waalse kreten” in Kortrijk

Standard blijft niet bij de pakken zitten na de wedstrijd tegen Kortrijk, eind december. “Standard besliste om een strafrechterlijke klacht in te dienen tegen de auteurs van de racistische kreten en de anti-Waalse gezangen die gehoord werden tijdens de match”, klinkt het op de site van de Rouches. Tijdens de wedstrijd raakten de gemoederen verhit na de rode kaart voor Standard-speler Uche Agbo.

“Zowel in de ogen van de club als de speler lijkt dit (een klacht, red.) een noodzakelijke stap om deze ernstige houding te doen verdwijnen uit de voetbalstadions”, luidt het in een persbericht van Standard. “Het is belangrijk om te verduidelijken dat deze incidenten hadden kunnen resulteren in een actie t.o.v. de tegenstander, net zoals dit ook het geval was voor de incidenten in de recente kwartfinale van de Beker in Anderlecht.”

“We mogen niet accepteren dat onruststokers zich altijd kunnen verschuilen achter de club of het collectieve aspect van de incidenten, aangezien dit helpt een gevoel van straffeloosheid te creëren. Iedereen moet beseffen dat hij door een voetbalmatch bij te wonen, zich individueel zal moeten verantwoorden voor zijn eigen daden”, vindt Standard.