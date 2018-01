Julia zou volgende week 76 worden, maar daar besliste het noodlot anders over

Zelzate - Drie dagen voor haar 76ste verjaardag verongelukte donderdagavond Julia De Smet toen ze met haar wagen inreed op een stilstaande vrachtwagen. “Ze kwam soms tot drie keer per dag langs voor een kopje koffie. Nadat haar dochter en haar man stierven zat ze een beetje in de put, ze had het zeer moeilijk om alleen te zijn”, vertelt haar buurvrouw Rita Van Waes.

Volgens een ooggetuige stond een zwarte Alfa Romeo in panne op de N474, net voorbij de afdaling van Zelzate-brug richting Gent. Achter hem stopte een tankwagen om hulp te bieden, hij stak zijn alarmlichten aan om de aandacht van het achteropkomend verkeer te trekken.

Blijkbaar was dat aan de aandacht van Julia De Smet ontsnapt, ze kwam uit diezelfde richting en reed achteraan vol in op de vrachtwagen. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen hebben ze de dame, uit de Sparrenstraat, bevrijd en met hartmassage en een defibrillator proberen te reanimeren.

De chauffeur van de Alfa Romeo was zo verbouwereerd door de feiten dat hij het op een lopen zette, maar hij werd even later teruggevonden.

De vrouw van 75 jaar verloor in maart 2013 haar dochter Micheline aan kanker. Een paar jaar later overleed haar man René Vermandel op 68-jarige leeftijd. De man was jarenlang medewerker bij de technische dienst in Zelzate. Haar zoon Luc emigreerde naar Roemenië en de andere zoon, Frank, woont in Evergem. De vrouw woonde alleen in de Sparrenstraat.

Dagelijks op bezoek

Buurvrouw Rita Van Waes (68) zag Julia dagelijks. Soms wel drie keer per dag kwam ze langs voor haar kopje koffie. “Dit had ze de jongste tijd wel nodig. Nadat haar dochter en haar man stierven, zat ze een beetje in de put, ze had het zeer moeilijk om alleen te zijn en ging daardoor wel regelmatig op bezoek.”

“Eigenlijk was Rita op zoek naar vriendschap”, vult Pascale Hulpiau (49), haar ex-buurvrouw die nu aan de andere kant van de brug woont, aan.

“Toch was het een levenslustig mens die ‘fier was op haar eigen’, ze verzorgde zich steeds op en top.”

Pas vrijdag rond de middag werd het lichaam van Julia De Smet vrijgegeven door het parket. Wanneer de begrafenis plaatsvindt, is momenteel nog niet geweten.