Jérémy Menez zet carrière voort bij het Mexicaanse América

De Franse oud-international Jérémy Menez zet zijn carrière verder bij het Mexicaanse Club América. Dat maakte de Midden-Amerikaanse club vrijdag bekend op haar website. De 30-jarige Menez komt over van het Turkse Antalyaspor, waar hij het voorbije half seizoen maar tot negen officiële optredens kwam. Zijn contractduur in Mexico werd niet bekendgemaakt.

Na zijn doorbraak bij Sochaux (2004-2006) versleet Menez ettelijke clubs in zijn carrière. Na passages bij Monaco (2006-2008), AS Roma (2008-2011), PSG (2011-2014), AC Milan (2014-2016), Bordeaux (2016-2017) en Antalyaspor (2017) volgt nu een oversteek naar Mexico.

De 24-voudig Frans international zal in Mexico de tweede gedeelte van de competitie afwerken bij één van de twee meest gelauwerde clubs van Midden-Amerika. In het openingsgedeelte van de Mexicaanse eerste klasse werd América derde, in de daaropvolgende play-offs gingen ze er in de halve finales uit.