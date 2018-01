Wetenschappers slaan alarm: ook uitbraak van deze hongerige zeester bedreigt grootste koraalrif ter wereld

De Great Barrier Reef, het grootste koraalrif ter wereld, heeft er sinds kort weer een serieuze bedreiging bijgekregen. Het gaat om de doornenkronen, een soort zeester die zich ook voedt met het koraal. Ze bevonden zich al langer gebied, maar door de enorme plaag kan het koraal zich nu niet snel genoeg herstellen.

De uitbraak werd vorige maand opgemerkt in Swains Reef, een gebied ten zuiden van het Great Barrier Reef. Het gaat om minstens duizenden exemplaren van de doornenkroon die momenteel een bedreiging vormen. Een zoveelste tegenslag, aangezien het doorgaans kleurrijke koraalrif de twee voorgaande jaren ook al getroffen werd door verbleking. Belangrijke opmerking daarbij: Swains Reef bleef van dat laatste gelukkig gespaard.

Wat de uitbraak heeft veroorzaakt, is voorlopig onduidelijk. Al sinds vorig jaar zijn er operaties aan de gang om de zeesterren uit te roeien, en ook deze maand houden wetenschappers alles nauwlettend in het oog. “Het is verontrustend om zo’n uitbraak te zien ten zuiden van het koraalrif”, verklaarde Fred Nucifora van Great Barrier Reef Marine Park Authority, de overheidsdienst die het koraalrif moet beschermen. “Het staat onder zware druk.”

Ook voor de plaag was het zeedier al een van de oorzaken voor het afsterven van het koraal. Uit onderzoek blijkt dat gedurende de periode tussen 1985 en 2012 het rif gemiddeld 50 procent van de totale hoeveelheid koraal verloor. De helft daarvan werd veroorzaakt door de aanwezigheid van de hongerige doornenkronen. Volgens de wetenschappers de kans dan ook vrijwel onbestaande dat het koraalrif ooit nog volledig zal herstellen.