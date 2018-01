Getuige vond verongelukte fietser half uur eerder in haag en stapt met verhaal naar politie

Meulebeke / Ingelmunster - Lieven Leyn (53), de fietser die dinsdagavond overleed na een botsing tegen een preikooi in Ingelmunster, was kort voor het ongeval onwel geworden. Dat zegt Mario Debraeve (48) uit Meulebeke die hem hielp. “Hij lag in een haag en had een epilepsieaanval gekregen.”

Mario Debraeve uit Meulebeke stapte vrijdag met zijn verhaal naar de politie van de zone Midow, nadat hij donderdagavond met een buurman over het ongeval had gepraat. “Ik had er al over gehoord, maar wist nog niet over wie het ging”, vertelt Debrae­ve. “Toen een buurman me vertelde wat er precies was gebeurd en dat het om een Lieven uit de Veldstraat ging, viel mijn frank.”

Volgens Debraeve heeft hij Lieven Leyn een halfuurtje voor zijn fatale ongeval nog ontmoet. Debraeve reed in de Brugsesteenweg in Hulste de parking van de Supra Bazar af toen hij bij een haag een fiets zag liggen. Hij vond het vreemd. Hij stopte en stapte uit om te kijken wat er gaande was.

“Toen zag ik dat er in de haag ook een man lag. Ik dacht eerst dat hij misschien omver gereden was. Maar hij kwam weer bij bewustzijn en zei dat hij epilepsie had. Ondertussen stopte nog iemand om te helpen.”

Debraeve praatte een vijftal minuutjes met de man en kreeg zo te horen dat hij Lieven heette en in de Veldstraat in Meulebeke woonde. Volgens de man vertelde Leyn dat hij met de fiets was omdat hij door zijn epilepsie niet meer met de auto mocht rijden.

Geen lift

“Aangezien ik ook van Meulebeke ben, stelde ik voor hem naar huis te voeren”, vertelt Debraeve. “Ik zei hem dat we zijn zware fiets aan de kant konden zetten. Maar hij zei dat hij weer beter was en dat het wel zou lukken. Hij was zeer vriendelijk en bedankte me voor de hulp. We namen afscheid met de opmerking dat we elkaar misschien nog eens zouden tegenkomen in Meulebeke.”

Jammer genoeg zou zo'n zes kilometer verder het noodlot toeslaan voor Lieven Leyn. Terwijl hij met zijn elektrische fiets huiswaarts reed langs de Meulebekestraat in Ingelmunster, verongelukte hij. Hij botste met zijn tweewieler tegen een preikooi die een landbouwer volgens het Kortrijkse parket onverlicht en gedeeltelijk op het fietspad had geplaatst. Nadat hij werd gereanimeerd, overleed de 53-jarige projectingenieur van Betafence uit Stasegem aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

“Na wat mijn buurman had verteld en nadat ik zelf het artikel had gelezen, raadde mijn vrouw mij aan om een verklaring af te leggen bij de politie”, zegt Debraeve. “We vonden dat we dit moesten laten weten, anders blijft het knagen. Misschien heeft die man nog een keer een epilepsieaanval gekregen?”

De politie van de zone Midow bevestigt dat het de verklaring aan het dossier heeft toegevoegd.