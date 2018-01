Topcoaches in Premier League gooien met modder naar elkaar: van “clown langs de lijn” tot “seniele man”

Terwijl de titelstrijd in Engeland al gestreden lijkt, is het toch best amusant in de Premier League. Chelsea-trainer Antonio Conte haalde op zijn persconferentie voor het FA Cup-weekend hard uit naar zijn collega bij Manchester United, José Mourinho. De Portugees had Conte eerder deze week “een clown langs de zijlijn” genoemd, en daar kon de Italiaan niet mee lachen. “Hij is als een seniele man die dementeert”, klonk het.

Even terug naar donderdag. Toen had José Mourinho openlijk uitgehaald naar de trainer van Chelsea. Mourinho, nooit vies van een beetje ophef, kreeg toen de vraag of hij wel nog dezelfde honger had als vroeger om trofeeën te winnen. Over het Kanaal stelt men namelijk vast dat Mourinho steeds vaker nonchalant in zijn zetel blijft zitten tijdens een wedstrijd van Manchester United, eerder dan energiek te staan coachen langs de lijn.

“Waarom stellen jullie mij die vraag? Omdat ik me niet gedraag als een clown langs de zijlijn, zou dat betekenen dat ik geen passie meer heb voor het spelletje? Ik gedraag me liever volwassen”, was Mourinho duidelijk. “Dat is beter voor mijn team en beter voor mezelf. Ik denk niet dat je jezelf moet gedragen als een dolleman om passie te hebben. Passie, dat betekent elke dag werken om het beste te bereiken. Niet enkel toneel spelen voor de camera’s.”

Een duidelijke verwijzing naar zijn collega-trainers Antonio Conte bij Chelsea en Jurgen Klopp bij Liverpool, die zich wel eens durven verliezen. Die eerste heeft nu gereageerd op de quotes van Mourinho, en dat was er niet naast. “Misschien had hij het wel over zichzelf in het verleden, toen hij die woorden (clown, red.) gebruikte. Ik denk dat hij vergeten is hoe hij zich vroeger gedroeg. Hoe noem je dat in het Engels? In het Italiaans noemt dat ‘demenza senile’ (dementerende seniele man, red.)”, zo stelde Conte.

Ook boos op Wenger

De Italiaan was trouwens nog niet uitgeraasd, want ook Arsenal-trainer Arsène Wenger kreeg nog een veeg uit de pan. Wenger vond dat Arsenal geen gelijkspel verdiende tegen Chelsea (woensdag bleef het 2-2 in Londen), de Fransman stelde dat de penalty van Hazard wel erg licht werd toegekend. “Als hij de beelden zou bekijken, zou hij beseffen dat het Arsenal was die heel veel geluk heeft gehad met de beslissingen van de scheidsrechter.”

“Het is raar dat dit allemaal gebeurt, want ik praat niet graag zo over andere spelers of trainers. Dat is een vorm van respect die nodig is”, vindt Conte.