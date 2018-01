“Hopelijk sterft ze”: onschuldige geboortefoto van moslimkoppel veroorzaakt extreme reacties

Het is een zeemzoet tafereel: de trotse ouders die op nieuwjaarsnacht met hun pasgeboren baby poseren voor de camera. Maar toen de foto even later online verscheen, liet de onderbuik van extreemrechts zich plots wel heel luid horen.

“Ik hoop op plotse kindersterfte”, “Op haar achttiende zal ze al een terroriste zijn” of “Schiet haar onmiddellijk dood”. Trotse ouders Alper en Naime Tamgac hadden zich wellicht andere reacties voorgesteld toen hun foto op de Facebook-pagina van de Oostenrijke krant Heute verscheen. Daarop zijn ze te zien met hun nieuwjaarsbaby Asel, die op 1 januari om 0.47 uur het levenslicht zag. Het was de eerste Weense baby van het nieuwe jaar.

De Oostenrijkse tabloid Heute greep snel in door de meest kwetsende reacties te verwijderen van haar Facebook-pagina, al bleek dat niet voldoende. Even later werd de reactie-functie dan ook uitgeschakeld.

Het duurde dan ook niet lang vooraleer er een tegenbeweging op gang kwam. Zo nam hulporganisatie Caritas het op voor het gezin en deed via Facebook een oproep om vooral te reageren met “felicitaties en mooie woorden.” Het bericht werd duizenden keren gedeeld, maar was vrijdagochtend plots van Facebook verdwenen. Volgens Klaus Schwertner, beheerder van de pagina, werd het bericht verwijderd door Facebook zelf. “Maar we laten ons niet klein en onzichtbaar maken. We late ons niet ontmoedigen. Liefste Mark Zuckerberg, laat dit alsjeblieft niet gebeuren”, zo schrijft Schwertner nog.