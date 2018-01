Kurt (54) ziet man geïnterneerd worden nadat die hem aanviel met champagnefles: “Hopelijk kan hij er geholpen worden”

Brugge - De man die afgelopen zomer de nietsvermoedende Kurt Carpentier (54) met een champagnefles aanviel, wordt geïnterneerd. Dat besliste de Brugse raadkamer gistermorgen. “Hij zit daar op zijn plaats”, zegt Kurt.

Op 13 juli zat Kurt Carpentier uit Brugge rustig een praatje te slaan in het Astridpark in Brugge. Dat doet hij meerdere keren per week. Maar die donderdagmiddag ging het fout. Vanuit het niets stormde Bruggeling Thomas L. (50) op de nietsvermoedende Kurt af. Hij wilde hem tot twee keer toe met een lege champagnefles op het hoofd slaan. Kurt kon de slagen met zijn pols en elleboog afweren, maar liep daarbij wel lelijke verwondingen op.

In februari moet de man nog eens onder het mes. “Ik zit nu met een ontsteking op mijn schouder door die eerdere kwetsuren”, zegt hij. “De dokter heeft me ook al gezegd dat werken er niet meer in zal zitten. De gevolgen van die aanval zijn dus wel aanzienlijk.”

Het was de politie die de dolleman ter plaatse kon inrekenen. Zij hadden namelijk net een identiteitscontrole gedaan in het park. Ze zagen wat er gebeurde en werkten Thomas L. kort na de aanval tegen de grond. Een aanval die eigenlijk abusief was. Want onmiddellijk nadien stelde de agressieveling dat hij de verkeerde had aangevallen. Hij was naar eigen zeggen op zoek naar ene Kenny.

“Correcte beslissing”

De onderzoeksrechter besliste om Thomas L. aan te houden op verdenking van poging tot doodslag. Hij zat ondertussen enkele maanden in de cel. Gistermorgen verscheen hij opnieuw voor de raadkamer in Brugge. Een gerechtspsychiater oordeelde dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Daarom werd beslist om de vijftiger te interneren. “Ik ben geen rechter, maar die beslissing lijkt me wel correct”, zegt Kurt. “Het was heel duidelijk dat er iets psychisch niet in orde was met hem. Die man zal daar volgens mij dan ook op zijn plaats zitten. Hopelijk kan hij er geholpen worden. Dat hoop ik zowel voor hemzelf als voor de maatschappij.”

Al hoopt Kurt wel nog om zijn schade vergoed te zien. “Een echt proces komt er niet meer van. Al maakt dat voor ons in principe maar weinig verschil. Maar ik heb wel heel wat kosten moeten maken. Die moeten dan ook vergoed worden. Ik vrees dat dat niet rechtstreeks van mijn aanvaller zal komen. Maar ik ben wel van plan om er samen met mijn advocaat voor te zorgen dat ik krijg waar ik recht op heb. Tenslotte kan ik ook nooit meer werken, hé.”