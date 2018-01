Waarom uw kerstboom maar beter niet op de brandstapel eindigt

Het is Driekoningen vandaag en dus traditioneel tijd om afscheid te nemen van de kerstboom. Vroeger gebeurde dat vooral door hem in brand te steken tijdens een kerstboomverbranding. OVAM roept op om eens naar duurzamere alternatieven te kijken. Uw kerstboom kan nog worden verwerkt tot compost, houthaksel of een tweede leven krijgen in een kerstbomenbos.

Dioxines, roet, fijn stof. Het mag dan een gezellig gebeuren zijn, wat allemaal in de lucht terechtkomt tijdens een kerstboomverbranding, is allerminst goed voor het milieu en de gezondheid. En dus beslissen steeds meer gemeenten om er geen toestemming meer voor te geven. Ze promoten duurzamere alternatieven. Veel afvalintercommunales halen dan ook de komende dagen gratis uw boom op om hem te verwerken.

“Alles is beter dan een verbranding”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM. “Het hout en het groen kunnen nog perfect hergebruikt worden. Enerzijds kunnen we de stam en de takken verhakselen tot houtsnippers, bodembedekkers of voor spaanderplaten, anderzijds kan het groenafval verwerkt worden tot compost. Zo wordt uw kerstboom een bodemverbeteraar.”

Nieuw: kerstbomenopvang

Het Netwerk Bewust Verbruiken raadt zelfs aan geen kerstboom in huis te halen. “Een echte ecologische kerstboom is er eentje gemaakt van materiaal dat je anders zou weggooien”, zegt ook Barbara Creemers van Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren). “Maar wie toch een levende boom in huis haalde, koos hopelijk eentje met wortelkluit. Dan kan je die nu in je tuin planten of naar een kerstbomenbos brengen.”

In Gent voorzien ze daar een lap grond voor aan de oude dokken in Gent. De school GO! Talent in Zele heeft zelfs een echte kerst­bomenopvang geopend. De leerlingen zullen de bomen verzorgen, en volgend jaar kunnen de mensen uit Zele en omstreken hun boom gewoon weer ophalen en voor een tweede jaar op rij in de woon­kamer zetten.

Voor wie zelf zijn kerstboom plant, raden boomverzorgers wel aan die eerst wat aan de koude temperaturen te laten wennen, bijvoorbeeld in een garage. Geef de boom voldoende ruimte en doe er bij het planten genoeg compost bij.

Tot slot: wie een plastic kerstboom in huis haalde, moet weten dat je die minstens negen kerst­periodes lang moeten zetten. Alleen dan is het milieueffect kleiner dan elk jaar een (nieuwe) echte boom te zetten.