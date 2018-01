Twintig jaar na eerste tifo houdt legendarische supportersgroep ermee op: “Ons levenswerk is af”

Sfeergroep Blue Army staat bekend om zijn indrukwekkende tifo’s in het Jan Breydelstadion. Maar na dit seizoen is het verhaal ten einde. Foto: photo

Brugge - Na tientallen acties tijdens thuis- en uitwedstrijden van Club Brugge houdt sfeergroep Blue Army er na twintig jaar mee op. De supportersgroep stond vooral bekend om zijn gigantische tifo’s tijdens de belangrijkste en meest beladen thuiswedstrijden en bouwde zo mee aan de ijzersterke thuisreputatie van Club. In september is het voorbij. “Er zijn geen problemen, het is gewoon mooi geweest”, aldus Geert De Cang.

Blue Army werd opgericht in 1998 en stond vooral bekend om zijn gigantische sfeeracties tijdens thuiswedstrijden. Een kleine bloemlezing: de tifo’s over het hele stadion tegen Anderlecht, de tifo’s tijdens de Champions League-wedstrijden, een driedubbele wisseltifo tegen Gent en nog tientallen andere sfeeracties met wapperende vlaggetjes, sjaals of spandoeken.

In september houdt Blue Army ermee op en dat sloeg in als een bom bij de supporters. “We stoppen niet omdat er een probleem is”, vertelt Geert De Cang, tot afgelopen zomer voorzitter en gezicht van de sfeerclub. “Er leeft bij ons een algemeen gevoel dat het mooi is geweest. Ons levenswerk is af. Twintig jaar, dat is immens lang. Blue Army werd destijds opgericht om het Jan Breydelstadion na de verbouwingswerken opnieuw te doen kolken. En dat is ondertussen gelukt.”

800 leden

De Cang, die in juli na meer dan tien jaar de fakkel doorgaf aan Birger Vandendriessche, bleef ook na de voorzitterswissel nauw betrokken. “Op eventuele opvolging heb ik nog geen zicht”, zegt De Cang. “Maar sfeeracties mogen niet geforceerd worden door een club. Spontaan zullen er wel nieuwe acties en groepen ontstaan.”

De groep telde zo’n 800 leden die elk seizoen lidgeld betaalden om de sfeeracties te financieren. Voor hen verandert er dus weinig.

“Verplaatsingen organiseren, deden we niet. Het is niet zo dat onze leden nu plots achterblijven. Zij waren er vooral om ons en de acties te steun. Waarvoor onze oprechte dank. De komende maanden zullen we nog eens alles uit de kast halen.”

Dankbaar

Bij Club is de dankbaarheid naar Blue Army groot. “De aanblik van een tifo in de Noord-tribune terwijl de spelers uit de tunnel komen, is op velen hun netvlies gebrand”, klinkt het bij blauw-zwart. “Blue Army heeft bijgedragen tot de beroemde sfeer in Jan Breydel. Birger, Jochen, Kristof, Lise, Isabelle, Geert, Leen en de andere vrijwilligers blijven wekelijks op post om samen met 28.000 andere supporters de ploeg aan te vuren.” Club benadrukt ook dat het verdwijnen van Blue Army niet het einde van de beruchte tifo’s betekent. “Ook volgend seizoen zullen tifo’s verder blijven verschijnen in Jan Breydel, maar niet meer louter in organisatie van hen”, sluit Club af.