“Ik bleef in leven voor mijn dochtertje.” Exact 30 jaar geleden raakte André verlamd op zijn hoogtepunt als motorcrosser

Dat het net hém moest overkomen: een atleet van topniveau, een man boordevol energie en plannen, een drievoudig wereldkampioen motorcross. Op 6 januari 1988, vandaag ­dertig jaar geleden, crashte de 31-jarige André Malherbe met zijn motor ­tijdens de Dakar-rally. Sinds dat fatale moment kan hij, verlamd vanaf de nek, alleen nog zijn hoofd bewegen. “En toch geniet ik van elke dag.”

André Malherbe (61) woont nog steeds in de ruime villa die hij in 1980 in Hoei kocht. Hoog op een Ardeense helling heeft hij een fraai zicht op de Citadel en de Maas. “Waarom zou ik hier wegtrekken? Veel ...