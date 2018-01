Evenement organiseren in ’t stad? Hier zit je (minstens) een jaar in de wachtkamer

Brugge - Wie dit jaar nog een evenement wil organiseren in Brugge, is eraan voor de moeite. Tot het einde van het jaar zijn alle parken en pleinen zo goed als volzet. “Dit is het resultaat van de voorbije vijf jaar.”

Op de Burg vindt morgen zondag de traditionele nieuwjaarsdrink plaats, het eerste van een lange reeks evenementen in 2018. Bij het begin van het nieuwe jaar staat de teller op bijna honderd geplande evenementen. Van oerklassiekers zoals de Meifoor, die ondertussen al aan zijn 818de editie toe is, over gevestigde waarden als Cactusfestival in ’t Minnewaterpark en Kookeet aan de Balkonrotonde tot evenementen die nog maar onlangs in het leven werden geroepen, zoals de Great Bruges Marathon, de Elfstedenronde en, vanaf dit jaar, de Driedaagse Brugge-De Panne-Koksijde.

Amper weggevallen

Terwijl er de voorbije jaren heel wat evenementen bijkwamen op de kalender, vielen er amper weg. Daarbij komen in 2018 ook nog eens enkele niet-jaarlijkse evene-menten, zoals het supportersdorp voor het WK voetbal en op 14, 15 en 16 september een driedaags openingsfeest naar aanleiding van de voltooiing van het nieuwe ‘t Zand. Met andere woorden: het wordt een uitzonderlijk druk jaar. “De kalender staat vol. Alle parken en pleinen zijn zowat volzet”, zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A).

Limiet bereikt

Voor wie nog met een nieuw evenement op de proppen wil komen, is het dus zoeken naar een naald in een hooiberg. “Wie de agenda bekijkt, zal zien dat er weinig of geen plaats meer is. We moeten bovendien het evenwicht bewaren tussen een stad waar veel te doen is en een stad die leefbaar is voor de 19.000 bewoners van het centrum.”

En volgens Landuyt is de limiet stilaan bereikt. Toch is hij vooral trots op de volle kalender. “Dat is het resultaat van ons beleid van de voorbije vijf jaar. Uit een bevraging van de bewoners, zowel van het centrum als de rand, blijken de vele evenementen overigens een van de elementen die men het meest apprecieert.”