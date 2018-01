VIDEO. Tientallen bomma’s en bompa’s gieren van pret op ijspiste… in hun rolstoel

Knokke-Heist - Maar liefst 150 kranige oudjes beleefden gisteren de tijd van hun leven op de ijspiste op het Alfred Verweeplein in Knokke-Heist. De bewoners van woon-zorgcentrum De Lindeboom trekken elk jaar in de rolwagen het ijs op, en dat zorgt voor de nodige hilariteit bij zowel de bewoners als bij het begeleidend personeel. Achteraf werd iedereen getrakteerd op een lekkere portie oliebollen en een glaasje glühwein.

Voor veel bewoners is dit hét hoogtepunt van de kerstperiode. Met een autocar werden ze samen van het woon-zorgcentrum naar de schaatsbaan vervoerd. De oudste deelnemer was maar liefst 101 jaar. “Elk jaar kijken onze bewoners hier naar uit”, bevestigt Philippe Vanrysselberghe, directeur van het zorgcentrum. “Velen hebben vroeger zelf nog geschaatst op natuurijs. De gesprekken gaan dan al snel over de strenge winters van toen. Samen halen ze dan herinneringen op.”

De Lindeboom zorgde voor extra personeel en vrijwilligers om de oudjes te begeleiden. Maar ook heel wat kinderen en kleinkinderen duwden de bewoners op het ijs. “We stimuleren kleinkinderen om hier te komen schaatsen met hun grootouders. Ook kinderen van ons personeel kwamen een handje toesteken.”

“Dolle pret”

De dag van bewoonster Maria Van De Waeter (88) kon alvast niet meer stuk. Zij toverde een grote glimlach tevoorschijn wanneer haar gevraagd werd of ze graag nog enkele rondjes deed. “Ik zou deze dag voor geen geld van de wereld willen missen”, aldus Van De Waeter. “Normaal blijf ik liever binnen, maar vandaag niet. Het is echt dolle pret.”