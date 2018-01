Mogi Mania domineert de transfermarkt: 12 transfers voor 6 clubs in 5 dagen

De transfermarkt wordt gedomineerd door 1 man: Mogi Bayat (43). Gisteren was ’s lands beruchtste voetbalmakelaar alweer druk bezig met drie transfers bij KV Mechelen en eentje bij Charleroi. Tijdens de eerste vijf dagen van de transfermarkt regelde hij maar liefst 12 deals voor 6 verschillende clubs. Andere managers kijken jaloers toe.

Zijn kantoor in Waals-Brabant is bijna even groot als zijn huis. Hij heeft zijn eigen secretaris en op zijn minst drie telefoons. Mogi Bayat is op dit moment dag en nacht bezig met transfers. Hij schrikt er niet voor terug om op één dag drie à vier verschillende dossiers af te handelen. Zo bracht Mogi gisteren de transfervrije Camus naar Mechelen, hielp hij Eupen Verdier verhuren aan Malinwa en liet hij daar ook het huurcontract van Ganvoula ontbinden. Mechelen-coach Jankovic was zelfs verrast door de komst van Camus.

Veel Belgische clubs wilden nog vóór hun stage wintertransfers en doen daarom een beroep op Mogi Bayat. Hij is altijd extreem voorbereid en de Belgische transferregels kennen voor hem geen geheimen. Daarom werkt hij ook liever in ons land dan in het buitenland. Daarom ook klopte Zulte Waregem bij hem aan voor Harbaoui en Marcq en hielp hij Gent af van Milicevic, Mitrovic en Saief. Tussendoor reisde hij nog eens snel naar Senegal om voor Club Brugge Krepin Diatta vast te leggen.

Bewijzen voor Coucke

In verschillende dossiers deelt Mogi zijn commissie met de traditionele makelaars van de spelers, zoals bij Diatta. Toch kijken collega’s soms afgunstig naar Bayat. “Als Mogi die spits daar stalt, haal ik er nog een betere”, liet een zaakwaarnemer gisteren optekenen. Bayat kickt daar wel op, want de clubs komen altijd bij hem terug.

Slechts bij een aantal clubs in België komt hij niet meer over de vloer. Met Standard ligt hij overhoop nadat de Rouches vorige zomer Agbo – die hij had voorgesteld – achter zijn rug weghaalden bij Watford en bij Oostende heeft hij ruzie door de geforceerde transfer van Proto.

Het ziet er zelfs naar uit dat Mogi Bayat zich deze winter nog extra wil bewijzen. Met de overname van Anderlecht door Marc Coucke lijkt hij in maart zijn bevoorrechte positie bij paars-wit te gaan verliezen. Het is alsof Bayat nu wil bewijzen: Iedereen heeft mij nodig.