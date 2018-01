Geheugenverlies kreeg de prille relatie van Jesse en Leen niet kapot: “Ik wist niet meer wie ze was, maar ben opnieuw verliefd geworden op haar”

Weken in coma. Maanden revali­datie. Onherstelbare hersenschade. Het verkeersongeval dat Jesse Calebout uit Oostkamp exact een halfjaar geleden bijna het leven kostte, heeft veel kapot­gemaakt. Maar niet de liefde tussen hem en zijn vriendin Leen. Toen Jesse ontwaakte, herkende hij zijn lief niet meer. Hij had geen idee wie ze was. Tot de liefde het won van de verwarring.