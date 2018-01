Niet enkel Radja Nainggolan, maar ook Marouane Fellaini kan naar China

Radja Nainggolan kan de uitwijk nemen naar ­China, als hij niet langer in Italië wil blijven. En ook Marouane Fellaini wordt in het Verre Oosten genoemd als een transferdoelwit.

Nainggolan geniet interesse van topclub Guangzhou Evergrande, dat wordt getraind door Fabio Cannavaro. De vraag is echter of Nainggolan de stap naar China wil zetten. Zijn naam ­circuleert al een tijdje in het Verre Oosten, maar de middenvelder heeft ­altijd aangegeven in Italië te willen ­blijven. Om die reden zegde hij ook een transfer naar Chelsea af.

Nainggolan ontbreekt vandaag in de kern van Roma tegen Atalanta omdat hij met Nieuwjaar een dronken filmpje van zichzelf op de sociale media deelde. “Voor wie fouten maakt, zijn er gevolgen”, sprak Roma-coach Eusebio Di Francesco. “De regels zijn voor iedereen gelijk.”

Marouane Fellaini is op het einde van dit seizoen einde contract en is vrij te spreken met andere clubs. Ook zijn naam circuleert al ruim een jaar als ­interessante aanwinst voor Chinese clubs.