Passagiers in paniek als vliegtuig ontploft na botsing op landingsbaan

Er ontstond vrijdag paniek op een landingsbaan van de luchthaven van Toronto nadat twee vliegtuigen tegen elkaar botsten en er een explosie ontstond. Volgens officiële berichten gebeurde de crash toen een vliegtuig dat werd gesleept in aanraking kwam met een jet die net was geland en nog 168 passagiers aan boord had. De reizigers en crew van het vliegtuig konden veilig afstappen. Er vielen geen gewonden.

De Boeing 737 van de Canadese lagekostenmaatschappij WestJet was net vanuit het Mexicaanse toeristenoord Cancun geland op de internationale luchthaven Toronto Pearson. Het toestel stond stil toen het geraakt werd door een vliegtuig van Sunwing dat, zonder crewleden en passagiers aan boord, werd weggesleept van een gate.

Stephen Belford zat op het vliegtuig dat net in Toronto was geland en kon vastleggen hoe het vliegtuig dat werd gesleept in brand vliegt, waardoor de passagiers in paniek raken en schreeuwend naar de uitgang lopen. “Ons vliegtuig botste met een ander net nadat de piloot had omgeroepen dat ze een tekort aan personeel hadden”, schreef de getuige bij zijn video op Instagram.

“Door de positie van het vliegtuig op de baan, moesten de passagiers van WestJet via de evacuatieglijbanen worden geëvacueerd”, zegt de luchtvaartmaatschappij in een mededeling. “De hulpdiensten waren dichtbij en schoten meteen in actie.” Er vielen geen gewonden: alle 168 passagiers en 6 crewleden bleven ongedeerd. De Canadese overheid verklaarde dat ze een team naar de plaats van het ongeval stuurden om de precieze oorzaak van het ongeval te onderzoeken.