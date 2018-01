“Amerika’s knuffelagent” betrapt wanneer hij met 14-jarige afspreekt om seks te hebben

Ongeloof in de Verenigde Staten. Een politiecommissaris die er in het hele land bekendraakt omdat hij een prothese kreeg nadat hij zijn arm verloor bij een ongeluk met vuurwerk, werd er betrapt toen hij opdaagde op een afspraakje met een 14-jarige. Die bleek een collega-agent te zijn, op jacht naar pedofielen.

Afgelopen zomer raakte Mike Diebold,politiecommissaris van Leechburg (Pennsylania), zijn arm kwijt toen hij vuurwerk aanstak op een buurtfestival, nota bene enkele uren na de doop van zijn zoontje. “Ik hoorde een luide knal vijf blokken veraf en wist meteen dat het Mike was”, vertelde zijn toenmalige verloofde over het ongeluk. “De mensen deden alles om zijn leven te redden. Het zijn allemaal engelen, net als de collega’s die elke dag op bezoek komen.”

Diebold kreeg een prothese en werd een nationale beroemdheid na enkele reportages over zijn revalidatie en zijn vastberadenheid om terug aan de slag te gaan. Er werden zelfs inzamelacties opgezet om het gezin te helpen met de medische kosten. Drie weken na het ongeval trouwde hij. En zijn departement beloofde dat hij weer aan het werk mocht als hij door de medische tests zou raken.

Maar nu is de 40-jarige van zijn voetstuk gevallen: hij zocht online contact met een 14-jaar oud meisje, stuurde “ongepaste foto’s” en sprak in een hotel met haar af om seks te hebben. Waar Diebold niet op gerekend had, was dat het “14-jarige meisje” een agent was, op zoek naar pedofielen. Toen hij vrijdag opdaagde, werd hij meteen gearresteerd. “De overtreding is des te verwerpelijker omdat de overtreder een wetsdiender is die gezworen heeft de gemeenschap te dienen en te beschermen”, aldus procureur-generaal Josh Shapiro.

Het nieuws over Diebold werd op ongeloof onthaald. Zijn collega’s waren met verstomming geslagen en ook bij zijn vele fans is de verslagenheid groot.