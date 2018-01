Carlos Tevez, de best betaalde voetballer ter wereld, keert terug naar Boca Juniors

De Argentijnse topclub Boca Juniors heeft vrijdagavond op Twitter de nieuwe terugkeer van Carlos Tevez aangekondigd. Het wordt voor Tevez de derde periode bij zijn opleidingsclub. Hij komt over van het Chinese Shanghai Shenhua, waar hij precies een jaar geleden naartoe trok om de best betaalde voetballer ter wereld te worden.

Tevez, die volgende maand 34 wordt, kreeg zijn opleiding bij Boca Juniors, speelde er tussen 2001 en 2004 voor het eerste elftal en verliet de club voor achtereenvolgens Corinthians (2005-2006), West Ham (2006-2007), Manchester United (2007-2009), Manchester City (2009-2013) en Juventus (2013-2015). Tussen juni 2015 en december 2016 kwam hij al eens opnieuw uit voor de Argentijnse topclub, om nadien nog één keer poen te gaan scheppen in China bij Shanghai Shenhua.

Tevez won in Europa landstitels in Engeland (met zowel Manchester United als Manchester City) en Italië. In 2008 won hij met Man Utd de Champions League. Met Shenhua pakte hij het afgelopen seizoen zijn voorlopig laatste prijs, de Chinese FA Cup.