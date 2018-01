Zoveelste lugubere afrekening in Mexicaans drugsmilieu: politie vindt vijf afgehakte hoofden op dak van taxi

In het oosten van Mexico, in de staat Veracruz, zijn vijf afgehakte hoofden aangetroffen op het dak van een verlaten taxi. De lichamen van de vijf mannen waren in stukken gesneden en lagen in zwarte zakken in de wagen. Dat berichtten lokale media vrijdag. Het is de zoveelste gruwelijke episode in een oorlog die al meer dan 100.000 slachtoffers eiste.

De taxi was achtergelaten in Tlacotalpan, een stadje dat twintig jaar geleden door Unesco als werelderfgoed werd erkend. De motorkap van het voertuig was beschilderd met de letters CJNG, een verwijzing naar Cártel de Jalisco Nueva Generación, een bekend drugskartel gebaseerd in de westelijke staat Jalisco.

Het openbaar ministerie is een onderzoek gestart, maar wenst voorlopig geen verklaring af te leggen over de gruweldaad. Volgens Mexicaanse media zijn de vijf slachtoffers leden van een rivaliserend kartel.

Mexico lijdt onder toegenomen geweld tussen criminele organisaties. Met 23.000 moorden was 2017 het bloedigste jaar in de jongste geschiedenis van het Noord-Amerikaanse land. Bovendien zijn zowat 30.000 mensen opgegeven als vermist.

El Chapo

De Mexicaanse overheid voert daarom al sinds 2006 een verhoogde strijd tegen de georganiseerde drugskartels, die bovendien voortdurend onderling strijd voeren om elkaars terrein in te winnen. De arrestatie van Joaquin “El Chapo” Guzman, de baas van één van de grootste drugskartels in Mexico, was op dat vlak in 2012 een grote overwinning voor het land. Toch kon de man na een jaar op meesterlijke wijze ontsnappen, al duurde het niet lang vooraleer de politie hem weer bij de kraag kon vatten.

“El Lazca”, de leider van “Los Zetas”, overleefde de oorlog niet Foto: AFP

Oorlog gaat verder

Ondanks die arrestatie gaat de drugsoorlog gewoon voort: de overheid jaagt op de drugskartels, de kartels vechten onder mekaar voor controle over zoveel mogelijk gebied. Sinds 2006 zouden daarbij al bijna 150.000 mensen zijn omgekomen. En bij de oorlog gaat het vooral om geld: de zes grootste groeperingen zouden jaarlijks tussen de 20 en 30 miljard euro verdienen met de verkoop van drugs in de Verenigde Staten.

Die enorme sommen geld zorgen ervoor dat de drugstrafiek criminelen blijft aantrekken. Zelfs toen de toenmalige president Calderon in 2006 zo’n 6.500 soldaten de straten opstuurde en daarbij honderden doden vielen, bleven de kartels actief. En toen Calderon het aantal soldaten het jaar erna opdreef tot 20.000 en vielen er liefst 2.837 doden. En dat zijn de officiële cijfers, want in werkelijkheid zouden er veel meer slachtoffers zijn gevallen. Ook meerdere hooggeplaatste agenten en magistraten worden afgemaakt.

Lichamen aan brug

De bendes reageren zelf immers met bruut geweld. Ze viseren de overheid, andere kartels en ook onschuldige burgers ontsnappen niet. Op 15 september 2008 worden tijdens een volksfeest granaten op een massa feestvierders gevuurd. Balans: acht doden. En in augustus 2011 worden 52 mensen doodgeschoten tijdens een raid op een casino dat weigerde beschermingsgeld te betalen. Nog dat jaar worden er in Tamaulipas 177 lichamen gevonden in enkele massagraven. Nog datzelfde jaar wordt de 14-jarige Amerikaan Edgar Jimenez Lugo schuldig bevonden. Zijn bijnaam: “El Ponchis” (“De mantel”). Zijn misdaad: hij heeft minstens vier mensen onthoofd. Zijn straf: drie jaar...omdat hij minderjarig is.

En het gruwelijkste beeld kwam dat jaar van een man en vrouw, hun verminkte lichamen opgehangen aan een brug in Nuevo Laredo. Naast hen een bord dat iedereen waarschuwt om op sociale media geen kritiek te uiten op de kartels. En hoewel steeds meer leiders werden gedood of gevangen, werd de strijd met het jaar bloederiger. In maart 2017 nog werd in Veracruz een massagraf met 250 slachtoffers van georganiseerde bendes gevonden. En afgelopen zomer wordt Zetas-kopstuk Marciano ‘Chano’ Millan Vasquez veroordeeld in het Amerikaanse Texas. Hij was betrokken bij zeker 29 moorden. Bij een daarvan werd een meisje van zes voor de ogen van haar ouders met een bijl in stukken gekapt, “zodat ze hem niet zouden vergeten.”