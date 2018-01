Gent heeft Noorse vervanger voor Mitrovic zo goed als beet

KAA Gent is zijn kern grondig door elkaar aan het schudden. Het liet Kenny Saief, Daniel Milicevic en Stefan Mitrovic al vertrekken. Voor die laatste heeft het alvast bijna een vervanger beet. Gent heeft op clubniveau al een akkoord over de 23-jarige Noor Sigurd Rosted. Die is in België voor zijn medische testen. Als hij daarvoor slaagt, sluit hij aan op de stage van Gent.

Rosted speelt op dit moment in eigen land, bij Sarpsborg 08. De voormalige belofteninternational kwam vorig seizoen 27 in actie in de Noorse competitie, daarin tekende hij voor vijf doelpunten en twee assists. De linksvoetige centrale verdediger meet 1m88.

Op clubniveau is er al een akkoord met Sarpsborg. De verdediger is nu afgereisd naar België om zijn medische testen af te leggen. Slaagt hij voor die testen, sluit hij meteen aan op de winterstage.

Rosted was eerder ook al in beeld bij Zulte Waregem, maar daar hebben ze andere prioriteiten.