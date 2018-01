Paniek nadat vader zwaar zieke baby ontvoert: “Beseft u wel hoe erg uw zoon eraan toe is?”

Het Openbaar Ministerie van de Franse stad Toulouse heeft een opsporingsbericht uitgestuurd voor een kind van twee maanden oud. Dat werd door zijn vader uit het ziekenhuis ontvoerd en kan zonder medische hulp niet overleven. “De zoon moet dringend terug, hij is er erg aan toe”, zegt de directrice van het ziekenhuis.

De twee maanden oude Tizio heeft een maagsonde en wordt intraveneus gevoed. Vrijdag tussen half zeven en zeven nam zijn vader hem mee uit een ziekenhuis in Toulouse en sindsdien zijn de 33-jarige en zijn kind vermist.

“Het kind heeft onmiddellijke zorg nodig, anders kan het niet overleven”, aldus de officier van justitie. Die wist nog te zeggen dat de ontvoerder in een Peugeot 307 reed en dat het kind een blauw, wollen pakje droeg.

Anne Ferrer, de directrice van het ziekenhuis waaruit de jongen ontvoerd werd, heeft zich zaterdagnamiddag nogmaals gericht naar de vader. “Ik benadruk nog eens hoe erg de toestand van zijn zoon is”, zei ze bij BFM TV. “Hij is in levensgevaar. Er is echt een dringende noodzaak om de jongens naar de dichtstbijzijnde spoeddienst te brengen.”