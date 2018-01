Opschudding in Nederland: “Ajax en Nederlandse voetbalbond wisten van hartproblemen Nouri, maar speler werd niet ingelicht”

In juni van 2017 zakte Ajax-speler Abdelhak Nouri (20) in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Het jonge talent van de Nederlandse topclub kreeg een hartstilstand en liep blijvende hersenschade op. Hij zal nooit meer kunnen voetballen. De NRC meldt nu dat Ajax en de Nederlandse voetbalbond al sinds 2014 op de hoogte waren van het feit dat Nouri een hartafwijking had. De familie laat echter geschokt weten dat het bericht de speler nooit bereikte.

In 2014 zou bij een medische controle een hartafwijking geconstateerd zijn bij Nouri. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) beoordeelde die als ongevaarlijk en deelde het nieuws schriftelijk mee aan Ajax. De Amsterdammers zouden de speler en zijn familie echter niet hebben ingelicht. Zij reageren dan ook verbaasd. Advocaat Khalid Kasem, woordvoerder van de familie, zei het volgende aan NRC: “Het nieuws dat in april 2014 bij Abdelhak een hartafwijking is geconstateerd, is voor de familie een enorme schok. Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking, hadden zij aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek en regelmatig terugkerende tests om te beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking zijn. Dit alles is niet gebeurd, zo moet de familie helaas constateren.”

Juridische strijd

De familie van Nouri heeft nu een gerenommeerde letseladvocaat onder de arm genomen. Er zijn namelijk ook twijfels rond het optreden van de clubarts van Ajax, Don de Winter, op het moment dat de speler in elkaar zakte. Zijn optreden zou namelijk niet stroken met de richtlijnen van de FIFA. Zo werd er de eerste vijf minuten niet begonnen met hartmassage, nochtans een essentieel onderdeel van de reanimatie. Pas als een Oostenrijkse noodarts van buiten het stadion arriveerde en overnam, werd er hartmassage toegediend.

Volgens het gedetailleerde FIFA-protocol moet een clubarts in zulke gevallen uitgaan van een plotse hartstilstand. Daarna moet er een directe reanimatie plaatsvinden en een zo snel mogelijk gebruik van een geautomatiseerde defibrillator. Dat gebeurde echter niet en er vond ook geen onderzoek naar de reden waarom er werd afgeweken van het protocol. Ajax wilde niet ingaan op de vragen rond het optreden van de clubarts.

De KNVB zegt in een korte reactie aan NRC dat Nouri in mei 2014 en in juli 2016 op het jeugd-EK speelde en daaruit geconcludeerd mag worden dat er geen gevaar was voor zijn gezondheid.