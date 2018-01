Na de sneeuwstormen volgt nu de extreme koude: “Blote huid kan in enkele minuten bevriezen”

De Amerikaanse Oostkust krijgt opnieuw met extreem winterweer te maken. Na de sneeuwstormen worden de komende dagen nu diepvriestemperaturen voorspeld.

De combinatie van wind en polaire lucht kan ‘gevaarlijk koude omstandigheden’ creëren in een gebied dat zich uitstrekt van Maine in het noorden tot South Carolina, zo waarschuwt de Amerikaanse Nationale Weerdienst.

In Boston zal het kwik volgens de weerdiensten naar -20 dalen, maar door de koude wind zal dat aanvoelen als -28 graden. Onder meer in New York en Washington worden temperaturen onder -10 verwacht.

‘Het kan erg gevaarlijk zijn’, zeg meteoroloog Dan Pydynowski. ‘Elk stuk huid dat bloot is kan in enkele minuten bevriezen.’

Aan het Lincoln Memorial in Washington en op Times Square in New York zijn opvallend minder toeristen. ‘Ik heb het nog nooit zo koud gehad’, zegt de 19-jarige studente Zoie Irwin die Washington bezoekt.

Steden van Bosten tot Houston hebben hun inspanningen opgedreven om daklozen onderdak te bieden. Bij de koudegolf, die rond Kerstmis is begonnen, zijn al minstens achttien mensen omgekomen.

Bij de laatste dode slipte in Charleston een auto van een gladde weg en reed hij een voetganger aan. De 17-jarige bestuurder is gearresteerd.

De extreme koude volgt op een sneeuwstorm met windstoten tot 113 km/u. Op sommige plaatsen viel tot een halve meter sneeuw.

