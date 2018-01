“Ik ben niet slim, maar geniaal”: Trump reageert op berichten over zijn mentale gezondheid

Hij zou zich moeten bezighouden met het besturen van zijn land. Maar door de publicatie van het boek ‘Fire and Fury’, dat bol staat van smeuïge verhalen over Trumps gedrag in het Witte Huis, lijkt de Amerikaanse president steeds meer afgeleid van de essentie van zijn job.

Een tiental Amerikaanse Congresleden, het merendeel Democraten, hebben in december een hoogleraar psychiatrie van de Yale University geraadpleegdover de mentale gezondheid van president Donald Trump.

En ook het explosieve boek ‘Fire and Fury’ van Michael Wolff heeft het meermaals over zijn instabiele mentale toestand. “Iedereen omschreef hem op dezelfde manier: “Hij is als een klein kind.”. Daarmee bedoelen ze dat hij nood heeft aan onmiddellijke voldoening. Het draait allemaal om hem.”

Mentaal stabiel en slim

Niets van aan, zo zegt Trump zaterdag op Twitter. “Doorheen mijn leven waren mijn twee grootste troeven mentale stabiliteit en een hoge intelligentie. Crooked Hillary beweerde steeds het tegendeel, maar heeft, zoals iedereen weet, het deksel serieus tegen de neus gekregen”, zegt de Amerikaanse leider.

“Ik ben begonnen als een heel succesvolle zakenman, werd later een grote televisiester en heb het na mijn eerste poging geschopt tot Amerikaans president. Ik zou mezelf dus niet als slim omschrijven, maar als geniaal. Een stabiele genie!”

(lees verder onder de tweets)

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

De heisa rond het boek overschaduwt de ontmoeting van zaterdag, in Camp David, een buitenverblijf van de Amerikaanse president. Daar zit hij samen met een team van hooggeplaatste republikeinen om verder de strategische lijnen uit te zetten voor de belangrijke congresverkiezingen in november 2018.