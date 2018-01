Mechelen en Club Brugge naderen akkoord over Tomecak, Malinwa zoekt vervanger

KV Mechelen heeft plots een extra prioriteit: het is de zoektocht begonnen naar een nieuwe rechtsback. Het dreigt namelijk Ivan Tomecak te zien vertrekken. De 28-jarige Kroaat kan naar Club Brugge, waar hij vroeger al in beeld was als opvolger van Thomas Meunier. De twee clubs zijn volop aan het onderhandelen en een akkoord zit in de pijplijn.