Ex-Rode Duivel wanhopig op zoek naar nieuwe club: “Ik bel zelf trainers op”

Gill Swerts is ondertussen 35 jaar oud en clubloos, maar van stoppen wil de 18-voudige international nog niet weten. De rechtsachter is zelf nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe werkgever, zo laat hij weten aan Vice Sports. “Ik heb een aardig netwerk opgebouwd en bel vaak zelf trainers of technisch directeuren om te vragen of ik op proef mag komen.”

Vorig seizoen was Swerts aanvoerder bij RFS Seraing, maar sinds de zomer zit hij opnieuw zonder club. “Ik speelde alles. We gingen in de zomer in gesprek over een nieuw contract, omdat ik er eigenlijk niks verdiende. De trainer, assistent, technisch directeur en ik wilden samen verder, maar ze boden hetzelfde bedrag als vorig seizoen. Ik vond dat goed, maar wou er dan wel een vergoeding voor mijn auto bij. Dat zat er niet in. Dan had het voor mij geen zin.“

“Ik weet dat ik het nog aankan”

Swerts trok de deur van Seraing achter zich dicht en zoekt nu al een half jaar vruchteloos naar een nieuwe werkgever. “Mensen zeggen vaak tegen me: ‘Gill, je bent 35, waarom stop je niet gewoon?’ Dan zeg ik iedere keer: ‘Ik heb de liefde voor het spelletje nog steeds en ik weet dat ik het nog aankan.’ Als je heel graag wil voetballen en het nog kunt, waarom zou je dan stoppen? Omdat het de norm is om op je 34ste te stoppen? Dat vind ik onzin”, aldus Swerts aan Vice Sports.

Swerts (l.) in het shirt van Seraing. Foto: SMB

En dus zoekt de verdediger zelf naar geïnteresseerde clubs. “Ik heb tijdens mijn carrière een aardig netwerk opgebouwd in Nederland en België, waardoor ik vaak zelf trainers of technisch directeuren van clubs kan bellen met de vraag of ik er op proef mag komen.” En als hij geen nummer heeft, is Swerts creatief. “Dan kijk ik naar clubselecties op sites als Soccerway. Als ik een speler uit een selectie ken, vraag ik hem of hij het telefoonnummer van de trainer of TD van de club kan passen. Dan vraag ik of het mogelijk is om mee te trainen, in eerste instantie om mijn conditie op peil te houden, in tweede instantie als de club iemand als mij nodig heeft. Ik voel me ook niet te beroerd om eerst met de beloften mee te trainen.”

Eigen makelaar

Zelf zoeken naar een nieuwe club is naar eigen zeggen niet nieuw voor Swerts. In 2012 liep zijn contract af bij Feyenoord, waarna hij zijn eigen makelaar werd. Zo speelde hij de afgelopen jaren nog voor het Deense Sönderjyske, het Nederlandse NAC Breda, het Engelse Notts County en vorig seizoen dus voor Seraing. En bijna zat hij in het Midden-Oosten. “Ik kon naar Al Raed in Saudi-Arabië gaan. Eerst wilde NAC me niet laten gaan, dan weer wel. Ze begonnen het papierwerk te regelen, maar op het laatste moment blokkeerde NAC toch de transfer. Trainer Robert Maaskant wilde me houden.”

Koffie in plaats van bier

Swerts maakte al heel wat mee in zijn carrière. Aan zijn periode bij Notts County houdt hij een mooie anekdote over. “Toen ik net aan was gekomen bij Notts County, gingen we na een training wat drinken met het team om elkaar te leren kennen”, aldus Swerts. “Het hele team zette het op een zuipen. Grote pints lager, echt zwaar bier, op een moordend tempo. Daar kon ik niet in mee. Ik nam dan een Corona of iets lichters en dronk die heel langzaam op. Aan het einde van de avond gingen we in een pub Champions League-voetbal kijken. Ik kakte een beetje in, want de groep was al de hele dag aan het zuipen. Dus ik bestelde op een gegeven moment een koffie met een watertje. Dat was not done. De cultuur is heel anders daar. Dat was fascinerend om mee te maken.”

Maar ondertussen zoekt de verdediger alweer naar een nieuwe ploeg. “Als je als speler zelf belt, dan nemen ze je niet serieus. Maar ik ga door. Ik moet, zoals ik me nu voel, nog minstens anderhalf jaar voetballen. Misschien dat in januari een club tegen me zegt dat ze me nodig hebben”, besluit hij. Swerts was tussen 2006 en 2009 een vaste klant bij de Rode Duivels, hij droeg 18 keer het shirt van de nationale ploeg.