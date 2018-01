Ons land decor voor nieuwe thriller met Jean-Claude Van Damme

Een nieuwe Amerikaanse film met de Brusselse acteur Jean-Claude Van Damme zal in februari deels gedraaid worden in Dinant. De burgemeester van de stad, Richard Fournaux, bevestigt de melding daarvan in de kranten van SudPresse.

De burgemeester kreeg anderhalve maand gelegen een aanvraag om te filmen. Er moeten nog verschillende vergaderingen plaatsvinden over de opnames, zegt hij. De thriller heet “The Bouncer” en wordt gedraaid met een budget van 10 miljoen dollar. De regisseur is Julien Leclercq. Van Damme speelt een vader, Lukas, die in België een Nederlandse bendeleider moet zien uit te schakelen om na een gevangenisverblijf zijn dochter terug te kunnen zien.