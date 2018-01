Zuiden van Australië geteisterd door zware bosbranden

De brandweer en hulpdiensten hebben momenteel in het zuiden van Australië de handen vol met zware bosbranden. In Currum Downs, een zuidelijke buitenwijk van Melbourne, vormde zich zaterdagnamiddag een kilometersbreed vuurfront, aldus het Australische persbureau AAP. Minstens een woning en verschillende stallen werd verwoest of raakten beschadigd.

Helikopters dropten boven de brandzones ladingen water. Brandweerlieden proberen brandende bomen te vellen. Ze bereiden zich voor de strijd tegen de vlammen de hele nacht voort te zetten. Naast de deelstaat Victoria met zijn hoofdstad Melbourne werden ook in de aanpalende deelstaat Zuid-Australië vuurhaarden gemeld. In de gemeente Sherwood werd een brandweerploeg tijdelijk in zijn wagen ingesloten door de vlammen, maar bleef ongedeerd. Volgens de brandweer staat meer dan 8.000 hectare grasland en struikgewas in de fik.

Het hete weer in de volle zomer laat de vlammen snel uitbreiden. In Adelaide, de hoofdstad van Zuid-Australië, werd zaterdag in de vroege namiddag 42,3 graden Celsius gemeten. De autoriteiten hopen dat het kwik zondag daalt.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE